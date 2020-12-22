Microsoft проектирует собственный ARM-процессор. Тем самым, компания хочет снизить зависимость от Intel и планирует использовать собственный чип для линейки планшетов Surface и серверов.

В настоящий момент чип находится на ранней стадии разработки. Ориентировочные сроки дебюта новинки не уточняются.

У Microsoft уже есть ARM-версии Windows 10 и Windows Server, которые предназначены для устройств на базе CPU Qualcomm Snapdragon, а в планшете Surface Pro X использует процессор, разработанный Microsoft вместе с Qualcomm. Собственный процессор Microsoft является вполне логичным шагом в этом направлении.