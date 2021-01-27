Кошелёк Pay теперь доступен на смартфонах Huawei держателям карт крупнейших банков

Крупнейшие белорусские банки объявили о присоединении к сервису бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Теперь владельцы смартфонов Huawei могут загрузить в приложение карты Visa 7 банков — БСБ Банка, Белгазпромбанка, Белагропромбанка, Беларусбанка, Альфа-Банка, банка Дабрабыт и банка ВТБ. А также карты Mastercard 9 банков – Альфа-Банка, БСБ Банка, Белгазпромбанка, банка Дабрабыт, БНБ-Банка, банка ВТБ, Белагромпромбанка, Белинвестбанка, Беларусбанка и карты Maestro Беларусбанка.

Сервис Кошелёк Pay встроен в бесплатное приложение «Кошелёк», которое доступно в AppGallery с 2020 года. Сервис позволяет владельцам смартфонов HUAWEI удобно и безопасно оплачивать покупки по всему миру — везде, где принимаются бесконтактные карты. Оплата совершается в одно касание с использованием технологии NFC. Кошелёк Pay не требует непрерывного подключения смартфона к интернету и позволяет выполнить несколько транзакций без подключения к сети.

Сервис Кошелёк Pay соответствует современным требованиям безопасности. Данные банковских платежных карточек, добавляемых в Кошелёк, защищены в соответствии с международным Стандартом безопасности индустрии платежных карт — PCI DSS. Кроме того, у сервиса нет доступа к данным платежной карточки и счету — информация передается продавцу в зашифрованном виде.

Чтобы использовать сервис для оплаты товаров и услуг, владельцам смартфонов HUAWEI с технологией NFC достаточно скачать приложение «Кошелёк» в магазине приложений Huawei AppGallery и добавить данные своей платежной карточки. Условия обслуживания банковской платежной карточки при этом не меняются и соответствуют тарифам банка пользователя.

Кошелёк — мобильное приложение для хранения банковских и дисконтных карт, а также купонов и подарочных сертификатов. В Беларуси приложение доступно в Huawei AppGallery, Google PlayMarket со встроенным сервисом бесконтактной оплаты и в App Store.