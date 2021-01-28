Браузер Vivaldi выводит функцию вкладок на новый уровень

Шесть лет назад с выходом первой публичной версии Vivaldi разработчики представили функцию группировки вкладок — это возможность группировать вкладки и управлять ими на уровне группы. Сейчас компания Vivaldi представляет двухуровневую группировку вкладок, буквально выводя функциональность работы с вкладками на новый уровень.

При использовании двухуровневой группировки вкладок в Vivaldi 3.6 сгруппированные вкладки отображаются на второй панели. Эта уникальная в своем роде функция открывает новый способ управления вкладками на настольных компьютерах и ноутбуках.

Вкладки являются неотъемлемой частью работы в браузере, но многие пользователи испытывают трудности, когда дело доходит до их организации и управления.

За несколько лет разработчики Vivaldi усилили инструмент вкладок современными встроенными функциями, которые адаптируются к тому, как люди используют браузер. Это оказалось особенно нужным и важным во времена удаленной работы.

Группировка вкладок, размещение нескольких вкладок в одном окне, вертикальные вкладки, автоматическое объединение вкладок и множество других функций упрощают просмотр, управление и навигацию в браузере Vivaldi.

"С помощью управления вкладками Vivaldi вы можете обрабатывать огромное количество информации, сохраняя при этом организованность. Двухуровневые группы вкладок — это пример того, как мы внедряем инновации для людей, которые нам доверяют", — говорит генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер.