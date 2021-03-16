В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы

В Беларуси планируется сформировать государственный орган по регулированию цифровой сферы. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства, сообщает БЕЛТА.

Николай Снопков назвал тему по определению единого госрегулятора цифровой сферы непростой. "Не хотелось бы правительству просто поменять название, но не поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор. Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой области вертикаль компетенций, то есть людей, которые бы понимали, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности", - сказал он.

 

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Опубликовал: KVbot,

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