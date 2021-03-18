Вышла Android 12 Developer Preview 2

Google выпустила вторую предварительную сборку Android 12 для разработчиков. Стоит отметить, что это ещё даже не бета-версия. Обе существующих сборки Android 12 ориентированы исключительно на разработчиков, а пользовательская бета должна выйти только в мае.

Свежая сборка содержит массу нововведений. К примеру, в ней улучшены средства управления безопасностью уведомлений на заблокированном экране. Разработчики могут настроить уведомления так, чтобы для их просмотра необходима была аутентификация или принятие каких-либо других мер. В свежей сборке также появилось больше возможности для демонстрации контента поверх окон активных приложений.

Android 12 DP 2 также может похвастаться множеством новых инструментов пользовательского интерфейса, таких как поддержка закруглённых углов экрана. Поскольку многие современные смартфоны имеют закруглённые углы дисплея, Google представила новые API, позволяющие запрашивать информацию о форме углов, чтобы приложение могло их компенсировать.

Свежая сборка также несёт в себе улучшенный режим «Картинка в картинке» и новые API, расширяющие возможности взаимодействия с сопутствующими устройствами, такими как умные часы и фитнес-трекеры. Новая сборка Android 12 доступна для разработчиков, использующих смартфоны Google Pixel 3 или более новые модели.