Google выпустила сканер документов с ИИ для Android

Google Area 120, внутренний инкубатор экспериментальных проектов поискового гиганта, сегодня выпустил новое приложение под названием Stack. Программа для Android построена на технологии, лежащей в основе мощного корпоративного инструмента DocAI и предназначена для сканирования документов.

Google заявляет, что новый продукт значительно превосходит подобные приложения благодаря возможности автоматической классификации документов и складывания их в виртуальные стопки, а также полнотекстовому поиску по содержимому, а не только по заголовкам.

Руководитель группы, работающей над Stack, Кристофер Педрегал (Cristopher Pedregal) присоединился к Google пару лет назад, когда поисковый гигант приобрёл его стартап Socratic, использующий компьютерное зрение и распознавание языков Google в образовательных целях. После приобретения Педрегал и его коллега Мэтью Коуэн (Matthew Cowan) присоединились к Google Area 120, где занялись разработкой того, что в итоге превратилось в Stack.

Среди возможностей нового приложения стоит отметить возможность защиты конфиденциальных документов, благодаря использованию биометрической аутентификации пользователя. Ещё одной полезной функцией является возможность автоматического создания полей для заполнения в отсканированных документах.

На данном этапе приложение выпущено лишь в надежде на то, что со временем оно обретёт популярность. У Google пока нет конкретной бизнес-модели для его распространения. Разработчики Stack подчёркивают, что это только начало, потому приложение может работать не совсем так, как того ожидают пользователи и допускать ошибки.