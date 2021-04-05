Номер Цукерберга оказался в открытом доступе из-за утечки данных

Один из пользователей соцсети обратил внимание на утечку данных основателя компании и опубликовал скриншот с форума, где указаны личные данные Цукерберга.

Номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга утекли в Сеть вместе с 533 млн личных сведений других пользователей соцсети в результате масштабной утечки.

Как сообщается, утечку данных Цукерберга заметил один из пользователей соцсети Twitter. Он опубликовал скриншот с форума, на котором были указаны личные данные миллиардера.

О взломе социальной сети стало известно 3 апреля. В открытом доступе оказались личная информация, телефоны, профили, даты рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы, электронные адреса и т.п. – почти 533 млн пользователей по всему миру. В США от взлома пострадали 32 млн человек, в России – ориентировочно десять миллионов.