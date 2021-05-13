Илон Маск "уронил" курс биткоина на 15%

Компания Tesla приостанавливает продажу своих автомобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их получения. Об этом заявил Илон Маск в своем Twitter.

"Нас беспокоит все увеличивающееся использование ископаемого топлива для добычи и транзакций биткоина. В первую очереднь это касается угля, выбросы которого наиболее опасны", — заявил глава Tesla. Илон Маск отметил, что компания не будет продавать собственные биткоины, пока их не начнут добывать с помощью возобновляемых источников энергии. Кроме того, Tesla обратит внимание на другие криптовалюты, которые обладают как можно меньшими затратами энергии на проведение транзакций.

После публикации сообщения Маска, цена на биткоин резко снизилась. В моменте падение доходило до 15%.