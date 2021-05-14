Производителей винчестеров обвинили в тайном сотрудничестве с Huawei

Компании Seagate, Western Digital и Toshiba попали под пристальное внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер заметил, что Huawei по-прежнему выпускает большое количество устройств с HDD, несмотря на прямой запрет работать с ней.

С 14 сентября 2020 г. из-за запрета властей США ИТ-компании, в продукции которых используются американские технологии, не могут работать с Huawei. Seagate, Western Digital и Toshiba — единственные существующие на текущий момент производители винчестеров. При этом американские Seagate и Western Digital подпадают под ограничения автоматически. Toshiba зарегистрирована в Японии, но тоже вынуждена следовать требованиям, т.к. в ее продукции используются патенты Western Digital.

Тем не менее, Huawei продолжает выпускать технику, в которой используются жесткие диски, хотя не может и не должна получать их напрямую от производителей. Власти США начали расследование, они допускают, что эти компании тайно сотрудничают с Huawei, не имея на то лицензии.