В России могут заблокировать мессенджеры, поисковики и даже "Википедию"

Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале опубликовал список из 20 интернет-сервисов, которые подпадут под действие так называемого законопроекта "о приземлении". В списке оказались все популярные соцсети, мессенджеры, Google и даже "Википедия".

В списке, опубликованном Хинштейном, можно условно выделить ряд категорий. В разделе социальных сетей числятся Facebook, Instagram, TikTok и Twitter. В категорию мессенджеров и почты попали WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail. Далее идут видеохостинги: Youtube и Twitch, поисковики — Google и Bing, онлайн-торговля — AliExpress, Ikea и iHerb, и хостеры — Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и GoDaddy. В "разном" находится "Википедия".

Законопроект, грозящий блокировкой популярным сервисам, — детище Хинштейна и еще нескольких депутатов "Единой России". Он обязывает иностранные компании открывать представительства в России и регистрироваться на сайте Роскомнадзора. Вступление в силу законопроекта запланировано на 1 января 2022 г. За нарушение требований компаниям грозят санкции, в т.ч. запрет на размешение рекламы на ресурсе и на проведение платежей в его адрес.