Илон Маск высказался о своей любви к Dogecoin

Илон Маск объяснил, почему предпочитает Dogecoin и не обращает внимание на другие криптовалюты. "У Doge есть мемы и собаки, а у других их нет", — написал он.

Это был ответ на вопрос одного из подписчиков Маска в Twitter, который поинтересовался, почему предприниматель игнорирует цифровые деньги, которые масштабируются и пытаются уменьшить комиссии за транзакции, такие как Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot и IOTA.

Кроме того, Макс предложил своим подписчикам принять участие в разработке Dogecoin. Бизнесмен советует направлять свои идеи по улучшению криптовалюты в соответствующую ветку на GitHub или раздел на Reddit. Высказанное предложение изменять комиссии за транзакции в зависимости от фазы Луны Маск назвал "крутой идеей".