Эксперты прогнозируют падение биткоина до $20 тысяч

Эксперты предсказали дальнейшее падение биткоина. По их мнению, цена криптовалюты может снизиться до $20 тысяч за монету. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на выводы аналитиков Oanda Corp, Evercore ISI и Tallbacken Capital Advisors.

Старший аналитик Oanda Corp Эдвард Мойя (Edward Moya) отметил, что курс биткоина приближается к опасно низкому для него уровню в $30 тысяч и если он пересечёт этот барьер, то это может привести к всплеску распродаж, что только ускорит падение. Специалисты Everscore и Tallbacken Capital Advisors считают, что фундаментальным уровнем главной криптовалюты станет отметка в $20 тысяч.

Вероятно, аналитики обеспокоены недавними новостями о стремлении властей США к контролю за торговлей криптовалютой. За последние полгода уже три американских ведомства предложили передавать властям информацию от криптовалютных бирж. Инициативы включали раскрытие информации об участниках сделок при суммах операций более $10 тысяч. Последним стало налоговое управление США, которое попросило вчера дополнительные полномочия у Конгресса.

Кроме этого, ФБР удалось отследить и конфисковать выкуп в биткоинах, который владельцы нефтепровода Colonial Pipeline отправили хакерам, захватившим контроль над их информационной системой. Это также подорвало доверие к валюте.

Тем не менее, некоторые продолжают верить в долгосрочную перспективу биткоина. Например, MicroStrategy Inc продала облигации на 500 миллионов, чтобы, пользуясь падением крипторынка, закупить побольше криптовалюты. Кроме этого, власти Сальвадора признали биткоин законным платёжным средством и в ближайшее время намерены разработать инструменты для расчёта виртуальными токенами.