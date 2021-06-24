СМИ сообщили о смерти создателя антивируса McAfee в испанской тюрьме

Известный создатель антивирусного ПО McAfee — Джон Макафи (John McAfee) найден мёртвым в тюрьме, расположенной неподалёку от Барселоны. Предполагается, что он совершил самоубийство через несколько часов после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозили десятилетия тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Эксцентричный 75-летний сторонник криптовалют и противник налогов, имевший проблемы с законом буквально по всему миру, был обнаружен сотрудниками тюрьмы Brians 2 в своей камере. После реанимационных мероприятий местные врачи констатировали его смерть, по официальным данным — «всё указывает на гибель от суицида».

Ранее в этом месяце Макафи утверждал в ходе судебного процесса, что обвинения, выдвигаемые прокурорами из Теннесси (США) политически мотивированы, и ему придётся провести остаток жизни в тюрьме в случае возвращения в страну. Решение суда не было окончательным — у бизнесмена оставалась возможность апелляции. Кроме того, даже судебное решение об экстрадиции нуждается в финальном одобрении испанским «кабмином», поэтому у него ещё оставалось пространство для манёвра.

В сети уже появилась информация о том, что Макафи ещё в прошлом году оставил сообщение, в котором выражал твёрдую убеждённость в том, что он не намерен кончать жизнь самоубийством, а не так давно называл опыт пребывания в испанской тюрьме «увлекательным приключением» и никогда не намеревался возвращаться в США. Тем не менее известно, что его отец застрелился, когда Джону было 15 лет.

В прошлом октябре бизнесмена задержали в международном аэропорту Барселоны — в США ему грозило наказание до 30 лет лишения свободы. С учётом возраста Макафи — фактически пожизненное.

Джон Макафи запомнился не только своими антивирусными решениями — он дважды выступал кандидатом в президенты США от Либертарианской партии, занимался йогой, полётами на легкомоторных самолётах, продвижением криптовалют и выпуском лекарств на растительной основе. В июле 2019 года он был освобождён из застенков в Доминиканской Республике после того, как он и пятеро его спутников были задержаны на яхте с крупнокалиберным оружием, боеприпасами и военной амуницией.