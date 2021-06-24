Вышла Android 12 Beta 2.1

Google выпустила новую бета-версию операционной системы Android 12 Beta 2.1, которая устраняет различные ошибки и доступна владельцам Google Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a и Pixel 5.

Обновление устраняет проблему, из-за которой пользователи не могли получить доступ к информации с экрана блокировки. В качестве примеров жестов, которые не работают, Google называет смахивание вниз для вызова области уведомлений, смахивание уведомлений и смахивание вверх, чтобы разблокировать телефон. Другая ошибка, устранённая обновлением, не позволяла отображать погодные и календарные события в виджете «Краткий обзор» на главном экране или на экране блокировки.

Google отмечает, что обновление Android 12 beta 2.1 избавило экран от мерцания или дрожащей анимации при использовании навигации с помощью жестов для доступа к недавним приложениям. Проблема, из-за которой индикаторы разрешений камеры и микрофона зависали и исчезали до перезагрузки телефона также была исправлена обновлением. Android 12 Beta 2.1 также решает проблему, из-за которой смартфоны зависали в мастере установки с предыдущей версией.

Также устранена проблема, из-за которой виртуальное устройство Android (AVD) под управлением Android 12 не могло подключиться к интернету.