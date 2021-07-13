Google улучшила игровые возможности Android 12

Google представила несколько функций для улучшения игрового процесса, разработанных специально для Android 12. Среди них специальная панель управления игрой, а также возможность запуска игр ещё до их полной установки.

Панель Game dashboard для Android 12 представляет собой набор ключевых функций, которые могут понадобиться в игре. Она выглядит как ряд кнопок в верхней части экрана, среди которых клавиши для создания скриншота, записи экрана, просмотра частоты кадров и включения режима «Не беспокоить». Кроме того, новая панель позволяет в пару касаний начать трансляцию геймплея в YouTube. Панель Game dashboard будет доступна на избранных устройствах с Android 12 в конце этого года.

Не менее интересна и функция «Играть при загрузке» которая позволяет запускать игры ещё до того, как они будут полностью скачаны из Google Play. На кнопке «Установить» отобразится значок в виде молнии, который свидетельствует о том, что пользователь может начать играть ещё до того, как загрузятся все ресурсы. В некоторых случаях погрузиться в игровой процесс можно при загрузке всего лишь 18 процентов приложения.

Поисковый гигант также анонсировал Android Game Developer Kit — набор инструментов и библиотек для «разработки, оптимизации и предоставления высококачественных игр для Android». Разработчики, вероятно, оценят инструмент «Reach and devices», позволяющий получить доступ к статистике по использованию ресурсов CPU и GPU, памяти и другой информации. Кроме того, Google запустит API для борьбы с читерством, который поможет разработчикам определить, используют ли игроки оригинальный или взломанный APK-файл. Все нововведения должны быть запущены до конца текущего года.