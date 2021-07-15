На Netflix появятся видеоигры

В мае стало известно, что Netflix ищет руководителя нового подразделения, которое занимается видеоиграми. Теперь же Bloomberg пишет, что Netflix представит игровой сервис по подписке в следующем году.

Netflix нанял Майка Верду (Mike Verdu), ранее работавшего в EA и Facebook/Oculus, в качестве «вице-президента по разработке игр». Это подтверждает, что Netflix собирается создавать свои собственные игры, а не просто лицензировать другие, хотя она, скорее всего, будет делать и то, и другое.

Майк Верду работал над популярными мобильными играми в Electronic Arts, включая игры по франшизам Sims, Plants vs. Zombies и Star Wars. С 2009 по 2012 год он также занимал должность главного креативного директора Zynga Inc. По словам человека, знакомого с этим вопросом, Netflix в ближайшие месяцы создаст свою игровую команду. Компания уже начала размещать на своем веб-сайте вакансии, связанные с разработкой игр.

Источник утверждает, что «идея состоит в том, чтобы предлагать видеоигры на потоковой платформе Netflix в течение следующего года», а также добавляет, что «в настоящее время компания не планирует взимать дополнительную плату за игровой контент».