Курс биткоина и Ethereum достиг максимума с середины мая

На этой неделе курс двух самых популярных криптовалют мира уверенно укреплялся, благодаря чему стоимость биткоина и Ethereum выросла до максимального уровня с середины мая этого года.

На момент написания этой заметки цена одного биткоина составляла около $43700 (прибавка около 4%), а за единицу «эфира» давали $2904 (прибавка около 6%). Одним из драйверов роста стал хардфорк London сети Ethereum, который состоялся ранее на этой неделе.

Похоже, что криптовалюта снова демонстрирует признаки жизни после значительного спада, который наблюдался последние месяцы. За последнее время основные опасения инвесторов в этом сегменте были связаны с последствиями репрессий криптовалютного рынка в Китае, а также вопросами касательно вреда, который наносится экологии в процессе майнинга криптовалют. Успех самых популярных криптовалют мира отразился на некоторых других цифровых активах — согласно имеющимся данным, на этой неделе прибавили в цене Binance Coin, XRP, Dogecoin и др.