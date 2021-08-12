Вышла последняя бета-версия Android 12

Google выпустила последнюю, четвертую бета-версию ОС Android 12. Она носит статус Platform Stability – это значит, что все API и все функции Android 12 финализированы. По этой причине Android 12 Beta 4 настоятельно рекомендуется разработчикам ПО для тестирования своих приложений на полную совместимость с новой ОС – большей в ней уже ничего меняться не будет.

Следующей версией Android 12 станет Release Candidate – предфинальная версия ОС, а потом выйдет и финальная (ориентировочно, в сентябре). В Android 12 Beta 4 не появилось никаких новых функций, вместо этого акцент сделан на повышении производительности и стабильности операционной системы.

Новая версия ОС уже доступна для смартфонов Pixel, а скоро она выйдет и для других моделей, участвующих в программе бета-тестирования Android 12.