Вышла предрелизная версия версия Android 12

Google выпустил пятую и последнюю публичную бета-версию Android 12 для поддерживаемых устройств Pixel. Это версия носит статус предрелизной (release candidate), это также первая бета-версия, которую можно установить на недавно выпущенный Pixel 5a.

Если у вас есть этот смартфон и вы хотите запустить на нем пятую бета-версию Android 12, вам просто нужно зарегистрировать его в программе Android Beta, перейдя по этой ссылке. Как только вы это сделаете, вы получите беспроводное обновление Android 12 Beta 5.

Номер сборки — SPB5.210812.002, а размер обновления зависит от того, какое устройство вы используете. С выпуском Beta 4 в прошлом месяце операционная система Android 12 уже достигла практически стабильного состояния. Пятая бета-версия содержит «последние исправления и оптимизации».

Официальный релиз финальной версии Android 12, как утверждает Google, состоится «всего через несколько недель».