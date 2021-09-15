Google тестирует новый интерфейс Android Auto

Компания Google начала тестировать новый интерфейс для автомобильной платформы Android Auto.

Интерфейс под кодовым названием Coolwalk призван снизить необходимость ухода с главного экрана, что чревато пропуском нужного поворота или другой важной при вождении информации.

На скриншоты в коде Android Auto обратил внимание итальянский блог AndroidWorld, а затем энтузиастам сообщества мобильных разработчиков XDA Developers удалось активировать новый интерфейс в свежей бета-версии Android Auto под номером 6.9.

Самым большим изменением в новом пользовательском интерфейсе Coolwal стало появление новой кнопки, которая запускает полупрозрачный модуль поверх экрана навигации. Этот модуль выдвигается слева и отображает карточку с последним уведомлением и карточку с виджетом медиаплеера.

Карточки для уведомлений и медиаплеера непрозрачны, что затрудняет просмотр части карты под ними. Прозрачность может измениться, поскольку функция всё ещё находится в разработке. В любом случае пользователь может хорошо видеть 2/3 карты, чего в большинстве случаев должно быть достаточно.