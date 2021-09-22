Новый резидент «Великого камня» откроет дата-центр

21 сентября 2021 года в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент – ООО «Дата Клауд» (Республика Беларусь). Компания откроет комплексный центр для сбора, обработки и хранения больших объемов данных.

В последующем на его базе будут оказываться услуги по анализу, обработке, обмену данными, а также развитию систем электронной коммерции с привлечением собственных мощностей дата-центра.

Напомним, что выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн. При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила Br63,6 млн (рост в 8 раз), это 33,7% в общем объеме выручки.