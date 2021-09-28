Миллионы Android-устройств сегодня лишились поддержки сервисов Google

Google подтвердила, что с сегодняшнего дня некоторые старые Android-устройства потеряют доступ к её фирменным сервисам. Если их пользователи не обновят операционную систему или не приобретут более современный аппарат в случае невозможности обновления ПО, им будет закрыт доступ к таким сервисам, как YouTube и Gmail.

Пользователи устройств, работающих под управлением операционной системы Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий, потеряют возможность входить в аккаунт Google. Сообщается, что в данный момент доля таких смартфонов составляет от 0,2 % до 0,3 %. Это звучит незначительно, однако, учитывая, что в мире более 3 миллиардов активных Android-устройств, доступ к сервисам Google потеряет от 6 до 9 миллионов смартфонов.

Аналитики считают, что это катастрофа для многих пользователей, которые нуждаются в доступе к сервисам поискового гиганта, однако не могут позволить себе обновить смартфон. С другой стороны, Google не может поддерживать все ОС, выпущенные за последние десять лет. Та же Android 2.3.7 Gingerbread вышла в сентябре 2011 года.

В целом, это хоть и не очень приятный, но вполне закономерный шаг со стороны поискового гиганта. Уже сегодня владельцы Android-устройств, работающих под управлением версий ОС, старше чем Android 3.0, лишатся доступа к YouTube, Google Play, Картам Google, Gmail, Календарю Google и ряду других приложений, без которых многие пользователи не могут представить себе полноценный смартфон.