Вышла финальная Android 12

Несмотря на то, что Android 12 уже официально вышла (ее исходный код опубликован в Android Open Source Project), готовые устройства получат ее не скоро. Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми в мире смартфонами с предустановленной Android 12, а по словам самой Google, смартфоны Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат Android 12 «позже в этом году».

Напомним, Android 12 принесла с собой массу новшеств, и самое главное из них – это новое визуальное оформление с кросс-платформенным языком дизайна под названием Material You.

Также в Android 12 новые виджеты, обновленная шторка, из которой можно управлять системами умного дома, обновленный экран Always On, улучшенные автоповорот и режим «картинка-в-картинке», новое меню выключения, повышенная производительность и много новшеств по части безопасности.