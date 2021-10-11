Bitcoin подорожал до 56,5 тысяч долларов

Bitcoin начинает неделю с роста: за сутки главная криптовалюта мира подорожала более чем на 2%. В итоге за 1 BTC на утро понедельника дают $56 644, а капитализация Bitcoin превысила отметку в 1,065 триллиона долларов.

Интересно, что Ethereum, послушно следовавшая за Bitcoin долгое время, не растет: она осталось на той же отметке в примерно 3500 долларов, что была зафиксирована на конец прошлой недели. Остальные криптовалюты из Топ-10 либо стоят на месте, либо немного теряют.

Так, за сутки Cardano просела на 1,4%, XRP – примерно на 1,3%, Solana – на 2,1%, Polkadot – почти на 5%, Dogecoin – почти на 3,3%. Хотя в недельном выражении почти у всех у них (кроме Solana) стабильный плюс. Судя по всему, инвесторы предпочитают сейчас вкладывать средства в Bitcoin как в более стабильную криптовалюту, а объем инвестиций в альткойны снижается.