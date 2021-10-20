Google рассказала о лучших функциях Android 12

В своём блоге Google рассказала о лучших возможностях, которые даст владельцам смартфонов новая операционная система.
- Смена цветовой гаммы интерфейса. Когда пользователь меняет обои, благодаря алгоритмам определения цветов и дизайну Material You интерфейс смартфона получает соответствующее цветовое оформление. Это касается экрана блокировки, уведомлений, настроек, виджетов и даже приложений. Новые «динамические» цвета появились на новых Pixel, а вскоре появятся и на других устройствах.
- Дизайн Material You обеспечил переоформление внешнего вида виджетов — они стали более динамичными и настраиваемыми, чем когда-либо. До конца месяца Google обещает представить больше десятка новых или обновлённых виджетов для рабочего стола, связанных с любимыми приложениями.
- Увеличительное стекло. Новый увеличитель позволяет зумировать часть окна, сохраняя масштаб прочего отображаемого контента. Дополнительно пользователь получит возможность суперслабой подсветки — в условиях, когда смартфоном пользуются в полной темноте и даже самая минимальная подсветка кажется слишком яркой. Кроме того, для ночного просмотра можно изменить шрифты иди сделать экран полностью монохромным для того, чтобы при ночном чтении меньше уставали глаза.
- Контроль использования приложений. Пользователь сможет увидеть в строке состояния, когда приложение использует камеру или микрофон. Более того, в быстрых настойках можно временно полностью отключить как камеру, так и микрофон.
- Сохранение конфиденциальности данных о местоположении. Android 12 позволяет выбирать — предоставить ли приложению доступ к данным о точном местоположении, либо, вместо этого — к приблизительным сведениям о геолокации.
- Панель управления конфиденциальностью. Обеспечивает точное представление о том, какие приложения получали доступ к данным о местоположении, камере или микрофону за последние 24 часа. Управлять настройками доступа можно непосредственно из данного диалогового окна.
- Поскольку беспроводным наушникам и подобной электронике обычно не нужен доступ к информации о местоположении пользователя, новые настройки Bluetooth позволяют использовать подобные устройства без геоданных.
- Разрешения для долго не используемых приложений — сбрасываются до состояния «по умолчанию», а кэшированные файлы удаляются для очистки памяти.
- «Длинные» скриншоты. Новая функция позволяет делать полный скриншот, включая не только отображаемую в данный момент информацию на экране, но и все данные со страницы.
- Возможность играть до окончания загрузки ПО. В Android 12 некоторые игры можно запускать уже в процессе загрузки, не дожидаясь окончания установки.
- Возможность поделиться данными для авторизации в сети Wi-Fi буквально парой нажатий на экран с помощью функции Nearby Share. Для этого не нужно передавать пользователю комбинацию логина и пароля.
- Быстрый и удобный перенос всех данных с одного смартфона на другой. Для этого достаточно наличия Wi-Fi соединения или кабеля — если пользователь переходит с iOS на Android.
У новой операционной системы имеются и другие интересные функции, о которых можно узнать больше на сайте android.com/12. Помимо устройств Pixel, новая операционная система скоро будет доступна многим смартфонам Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.
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