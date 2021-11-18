В браузере Brave появился собственный криптокошелёк

Пользователи браузера Brave получили возможность хранить средства в новом криптокошельке, созданным разработчиком для своих клиентов.

В Brave сообщают, что скоро кошелёк появится и в мобильной версии браузера. Такой и подобные кошельки используются для хранения криптовалют. И, если приобретённые на биржах криптоактивы «по умолчанию» обычно хранятся в кошельках, предоставляемых биржами, возможность самостоятельного контроля за собственными криптовалютами делает процесс более безопасным.

Кроме того, при наличии собственного кошелька легче «перекидывать» средства между различными криптоплощадками. По данным Brave, использование встроенного кошелька позволит получать и дополнительные сведения вроде лучших цен, истории изменения курсов валют и другую полезную информацию, а также, конечно, совершать всевозможные транзакции без посредников.