DuckDuckGo разрабатывает десктопный браузер

Компания DuckDuckGo, наиболее известная благодаря своей одноимённой поисковой системе с повышенным уровнем конфиденциальности, разрабатывает браузер для компьютеров, уделяющий приоритетное внимание защите пользователя от отслеживания его действий в Сети. Об этом сообщил генеральный директор компании Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg), который пообещал, что настольный браузер будет так же хорош, как и его уже существующая мобильная версия.

Вайнберг сообщил, что настольный браузер предложит пользователю надёжную защиту конфиденциальности, без необходимости активировать какие-либо скрытые настройки безопасности. Как и мобильное приложение, его аналог для компьютеров получит кнопку Fire (Огонь), которая позволит одним нажатием стереть всю историю веб-сёрфинга и любые сохранённые данные, а также закрыть все вкладки.

Новый браузер DuckDuckGo построен на основе механизмов рендеринга, встроенных в операционную систему, как и в случае с приложением для мобильных устройств, что позволяет сделать его интерфейс более аккуратным и лаконичным. Вайнберг утверждает, что ранние тесты браузера показали, что по скорости он сильно превосходит Google Chrome.

В настоящее время проводится закрытое бета-тестирование браузера DuckDuckGo для macOS, хотя компания сообщает, что будет выпущена и версия для Windows.