"Google Диск" начал блокировать файлы, состоящие всего лишь из одного числа

Пользователи сервиса "Google Диск" начали жаловаться на массовые блокировки файлов после введения системы сканирования на нарушение авторских прав.

Первой проблему обнаружила профессор Эмили Долсон из Мичиганского университета. Она разместила на "Google Диск" файл, состоящий всего лишь из числа "1", открыв к нему доступ для своих студентов. Облачный сервис сообщил, что файл нарушает авторские права и заблокировал его.

В свою очередь, математик Крис Джефферсон провел эксперимент: он создавал файлы с числами из диапазона от -1000 до 1000 и закачивал их на "Google Диск". Выяснилось, что предупреждения о нарушении прав вызывали файлы с числами 0, 173, 174, 186, 266, 285, 302, 336, 451, 500 и 833. В итоге экспериментатор решил перестать выкладывать в облако подобные файлы, чтобы не получить постоянный бан за грубое нарушение копирайта.

Техподдержка Google сообщила, что разработчики "Google Диск" знают о проблеме и работают над ее устранением. Впрочем, на текущий момент не известно, когда именно перестанут блокироваться файлы.