Вышло крупное обновление Telegram

Разработчики Telegram выпустили крупное обновление, в котором появился ряд весьма интересных нововведений.

Одна из главных "фич" новой версии - возможность самому создавать качественные анимированные стикеры. Для этого достаточно запустить бот @stickers и следовать его инструкциям.

Анимации при отправке реакций стали компактнее, а чтобы отправить более масштабную анимацию, достаточно удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Реакции теперь синхронизируются, так что анимация запустится одновременно у всех участников беседы. Кроме того, в списке доступных реакций появились 5 новых эмодзи.

Далее, теперь можно быстро вернуться в нужный чат после того, как несколько раз перешли в другие чаты по ссылкам. Чтобы выбрать чат для возврата, надо удерживать пальцем кнопку "Назад". Появится список с чатами, в которые переходили из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и т.д.

И, напоследок, улучшено качества звонков и добавлена отправка беззвучных сообщений через меню "Поделиться".