Chrome меняет свой логотип впервые за восемь лет

Chrome меняет свой логотип впервые за последние восемь лет, однако разницу заметить действительно непросто. Элвин Ху, дизайнер Google Chrome, опубликовал информацию в Twitter.

Вместо включения теней на границах между каждым цветом, что придавало им объём, красный, желтый и зеленый теперь просто плоские. Синий круг в середине кажется. Цвета в логотипе выглядят более яркими, вероятно, из-за того, что команда дизайнеров избавилась от теней, но есть еще одно изменение, которое сложно заметить без указания. Команда дизайнеров Google обнаружила, что «размещение определенных оттенков зеленого и красного рядом друг с другом создает неприятную цветовую вибрацию». Чтобы исправить это и сделать иконку «более доступной», они решили использовать очень тонкие градиенты, чтобы предотвратить любую цветовую вибрацию.

Основной логотип Chrome не будет выглядеть одинаково во всех системах. В ChromeOS логотип будет выглядеть более красочно, чтобы дополнять другие системные значки, в то время как в macOS логотип будет иметь небольшую тень. Между тем, версия для Windows 10 и 11 имеет более резкий градиент, чтобы соответствовать стилю других значков Windows. Ху говорит, что новый логотип уже появился в Chrome Canary (версия Chrome для разработчиков), но он станет доступен для всех остальных в течение следующих нескольких месяцев.