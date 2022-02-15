В браузере Opera появилась поддержка веб-адресов, состоящих целиком из эмодзи

Компания Opera, занимающаяся разработкой браузеров, объявила о том, что добавила в свои продукты поддержку веб-адресов, состоящих из эмодзи, чтобы «привнести в интернет новый уровень креативности». Проект реализуется совместно с платформой Yat, которая позволяет создавать и приобретать URL-адреса с эмодзи.

Платформа Yat позволяет регистрировать уникальные доменные имена, состоящие из набора эмодзи. Такие строки из эмодзи и называются Yat. Примечательно, что владелец адреса Yat может создать NFT-токен своего необычного URL-адреса. Компания также намерена в будущем предоставить своим клиентам возможность подключения Yat к системам электронных платежей.

Благодаря интеграции с Opera пользователям браузера больше не нужно будет дописывать y.at в адресной строке при попытке перейти по URL-адресу, состоящему из эмодзи. Разработчики других браузеров пока не спешат добавлять поддержку URL-адресов из эмодзи в свои продукты, но, не исключено, что в будущем они это сделают.

В компании отмечают, что к URL-адресам из эмодзи проявляют немалый интерес музыканты и другие творческие люди. Соучредитель компании Yat Навин Джайн (Naveen Jain) заявил, что домены из эмодзи позволяют пользователям персонализировать свою личность в интернете, что потенциально может сделать более заметными веб-страницы художников, музыкантов и др.