Intel представила биткоин-майнер c 300 крошечных ASIC

Компания Intel поделилась подробностями о своём ASIC под названием Bonanza, который предназначен для добычи биткоинов. Кроме того, компания представила систему на основе 300 данных энергоэффективных чипов, которая способна потягаться с лучшими аналогами от Bitmain и MicroBT.

Чип Bonanza выполнен по 7-нм техпроцессу (скорее всего TSMC, но это не точно), и имеет размеры всего 4,14 × 3,42 мм, что даёт площадь 14,16 мм2. За счёт малой площади чипа получается по максимуму использовать площадь кремниевой пластины — с одной 300-мм подложки получается получить до 4000 кристаллов. ASIC выполнен в BGA-упаковке размером всего 7 × 7,5 мм — это меньше многих микросхем оперативной памяти DDR4 в упаковке того же типа.

Каждая микросхема Bonanza обладает 258 майнинговыми блоками, каждый из которых параллельно обрабатывает две функции SHA256. Данные блоки занимают 90 % площади кристалла. Чипы работают с частотой 1,35–1,6 ГГц, а номинальное напряжение составляет всего 355 мВ, при котором производительность одного чипа составляет 137 гигахеш/с. Это даёт энергоэффективность на уровне 55 джоулей на терахеш, а пиковая энергоэффективность составляет 20 джоулей на терахеш при напряжении 290 мВ.

Что касается показанной системы с 300 чипами Bonanza, то в штатном режиме работы она обеспечивает производительность на уровне 40 терахеш/с и потребляет 3600 Вт. Пиковая производительность для данной системы составляет 47,7 терахеша/с, а в режиме пониженного энергопотребления — 34 терахеш/с. При этом, по словам Intel, данная система значительно превосходит по энергоэффективности конкурентов: компания сравнивает её с Bitfury Clarke и Avalon A9, которые обладают большим удельным потреблением и меньшей производительностью в целом.

Представленная Intel система состоит из четырёх печатных плат, на каждой из которых расположено по 75 чипов Bonanza. За их слаженную работу отвечает управляющий блок на базе ПЛИС разработки самой Intel с ядром Arm Cortex. Это ядро отвечает за работу майнингового софта, а также за распределение нагрузок между ASIC’ами и проверку выдаваемых ими значений. За связь управляющего модуля с платами с ASIC отвечает шина UART со скоростью 10 Мбайт/с. За сетевое подключение отвечает контроллер Ethernet. Также отметим наличие программируемого блока питания.

То есть Intel предлагает полностью готовую к использованию систему: достаточно установить софт и подключить к Сети — и деньги потекут рекой. Но это не точно. Однако в первое время Intel будет продавать данные решения лишь нескольким клиентам, с которыми уже заключены контракты на несколько лет вперёд. Планируемые объёмы производства пока не уточняются, равно как и стоимость.