Google закрывает в Chrome экономичный режим

Компания Google сообщила о грядущем отказе от экономичного режима в фирменном браузере Chrome — с релизом версии 100, который запланирован на 29 марта 2022 года.

Google добавила режим Data Saver в Chrome для Android в 2014 году — он позволял сэкономить мобильный трафик и сократить время загрузки, сжимая веб-страницы на стороне сервера.

В 2019 году назад Data Saver был переименован в режим Lite. Однако, поскольку в последние годы мобильный интернет стал дешевле, а сотовые сети — быстрее, эта функция оказалась не нужна большинству пользователей. Как пояснил менеджер службы поддержки Chrome, в компании отмечают снижение стоимости мобильного интернета во многих странах, а также внесли множество улучшений в Chrome, чтобы еще больше снизить потребление трафика и улучшить загрузку веб-страниц.

Режим Chrome Lite исчезнет с выпуском стабильной Chrome 100 в конце марта. Отметим, что режим пропадёт не только в новой Chrome 100, но и более ранних версиях браузера.