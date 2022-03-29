В России запустят отечественный магазин приложений для Android

Российские разработчики планируют запустить отечественный магазин приложений для устройств на Android. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова. Запуск сервиса NashStore запланирован на 9 мая.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — прокомментировал новость Зыков.

Зыков подчеркнул, что пользователи NashStore смогут оплачивать подписки и пользоваться сервисами без каких-либо ограничений. Сейчас, по его словам, с разработчиками сотрудничают более 700 различных компаний. Кто именно участвует в проекте, не уточняется.