Microsoft выпустила Edge 100

Стала доступна стабильная версия браузера Microsoft Edge 100. Разработчики расширили возможности обозревателя при обработке PDF-файлов, а также реализовали средства защиты от уязвимостей, связанных с памятью.

Вместе с выходом нового Edge произошёл переход на трёхзначный номер версии в заголовке User-Agent. Разработчики отметили, что это может привести к нарушению корректного отображения некоторых веб-сайтов, использующих неточные анализаторы для определения номера версии обозревателя из User-Agent. Поэтому Microsoft оставила возможность «заморозить» номер версии в User-Agent путём активации соответствующей опции в edge://flags или же посредством специальной политики.

В новой версии браузера служба Microsoft 365 Application Protocol Activations может напрямую запускать некоторые приложения Microsoft 365, такие как SharePoint или OneDrive. Определять приложения и сервисы, для которых необходимо включать или отключать предупреждения при запуске, можно с помощью соответствующих политик.

В Edge 100 реализованы улучшения аппаратной защиты стека. Разработчики интегрировали средства защиты от ряда уязвимостей, связанных с повреждением памяти. Поддержка аппаратной защиты стека появилась в Windows 8 и с тех пор используется и совершенствуется в более современных версиях операционной системы.

В браузере появился обновлённый инструмент предварительного просмотра PDF-файлов из Outlook и «Проводника». Облегчённый инструмент просмотра файлов PDF позволяет открывать документы в режиме «Только для чтения» и может взаимодействовать с вложениями из почтового клиента Outlook и хранящимися локально PDF-файлами. Кроме того, браузер позволит просматривать PDF-файлы с цифровой подписью, а специальная политика упростит проверку подписи прямо в Edge без необходимости использования дополнительных средств.