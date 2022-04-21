Криптобиржа Binance введёт ограничения для россиян с активами более чем на €10 тысяч

Криптовалютная биржа Binance объявила о вводе ограничений, которые коснутся российских пользователей, владеющих активами на общую сумму более €10 тыс. — они лишатся возможности проводить на площадке любые операции, кроме вывода средств.

Администрация Binance подчеркнула, что не собирается полностью прекращать работу в России, однако будет поддерживать санкции в отношении российских пользователей. Последние ограничения реализуются согласно пятому пакету санкций, которые ранее ввёл Евросоюз, запретивший россиянам и белорусам держать депозиты в криптокошельках на находящихся в европейской юрисдикции площадках.

Пользователи с активами дороже €10 тыс. лишатся возможности торговать на площадке Binance и вносить на свои лицевые счета дополнительные средства — их учётные записи будут переведены в режим «только для вывода средств». Эти же ограничения коснутся пользователей чья сумма средств на счёте превысит указанную сумму после 25 апреля. Аналогичные меры будут приняты в отношении россиян, у которых открыты фьючерсные либо срочные контракты на сумму выше указанного порога — им платформа даст 90 дней, чтобы закрыть позиции. Все эти ограничения для россиян и проживающих в России лиц будут действовать до дальнейшего уведомления.

Зарегистрированные на Binance россияне с активами менее пороговых сохранят возможность проводить все стандартные операции. Платформа также продолжит регистрировать новых пользователей из России — им, как и прежде, будет необходимо пройти верификацию KYC/AML для доступа к услугам.