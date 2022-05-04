Состоялся релиз Firefox 100

Компания Mozilla объявила о релизе новой версии своего браузера Firefox 100, получившего ряд новых функций и исправлений, которые должны сделать приложение более привлекательным для пользователей. Обновление уже доступно для скачивания, а новую версию обозревателя можно загрузить с официального сайта Mozilla.

В новой версии Firefox появилась поддержка субтитров в режиме картинка-в-картинке при воспроизведении видео с YouTube, Prime Video и Netflix. Достаточно активировать субтитры в используемом для воспроизведения веб-плеере, и они будут отображаться при переключении в режим картинка-в-картинке. Субтитры для режима картинка-в-картинке также будут работать при просмотре роликов на других сайтах с поддержкой формата WebVTT.

Реализована поддержка видео с высоким динамическим диапазоном (HDR) на компьютерах Apple Mac. Для просмотра контента в этом формате требуется компьютер Mac с операционной системой macOS 11 и выше, а также монитор с поддержкой HDR.

В Firefox для Windows по умолчанию активировано аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1 при условии использования компьютера с поддерживаемым графическим ускорителем. Для GPU Intel по умолчанию активирован режим Video overlay, который снижает потребление энергии при просмотре видео. Разработчики оптимизировали распределение ресурсов при отрисовке и обработке событий, за счёт чего взаимодействие с некоторыми веб-элементами станет более плавным.

Разработчики внесли ряд менее заметных улучшений, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Mozilla. В Firefox 100 также исправлены несколько уязвимостей, в том числе связанных с переполнением буфера и работой с освобождённой памятью.