Google окончательно закрывает Android Auto для смартфонов

Компания Google начала оповещать пользователей о том, что приложение Android Auto for Phone Screens (Android Auto на телефоне) скоро перестанет работать. 

Такое сообщение появляется в центре экрана приложения Android Auto for Phone Screens и, к сожалению, не содержит других подробностей. Похоже, что приложение скоро закроется навсегда, но пока Google не объявила дату, когда это произойдёт.

Это не стало слишком большим сюрпризом, поскольку Google уже отключила эту функцию в 2021 году на новых телефонах Android. Начиная с Android 12, приложение Android Auto for Phone Screens недоступно для установки и даже не запускается корректно, если было каким-то образом установлено. Google, фактически, отключила эту функцию для новых устройств, но на тот момент сохранила для более старых версий платформы. Теперь то же самое происходит с Android 11 и более старыми версиями Android. 

В качестве альтернативы Google предлагает более современный режим вождения Google Assistant.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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