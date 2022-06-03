Google окончательно закрывает Android Auto для смартфонов

Компания Google начала оповещать пользователей о том, что приложение Android Auto for Phone Screens (Android Auto на телефоне) скоро перестанет работать.

Такое сообщение появляется в центре экрана приложения Android Auto for Phone Screens и, к сожалению, не содержит других подробностей. Похоже, что приложение скоро закроется навсегда, но пока Google не объявила дату, когда это произойдёт.

Это не стало слишком большим сюрпризом, поскольку Google уже отключила эту функцию в 2021 году на новых телефонах Android. Начиная с Android 12, приложение Android Auto for Phone Screens недоступно для установки и даже не запускается корректно, если было каким-то образом установлено. Google, фактически, отключила эту функцию для новых устройств, но на тот момент сохранила для более старых версий платформы. Теперь то же самое происходит с Android 11 и более старыми версиями Android.

В качестве альтернативы Google предлагает более современный режим вождения Google Assistant.