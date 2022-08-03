МНС рассказало о возможности получения ИП вознаграждения в криптовалюте. Возможность совершения сделок (операций) с токенами (включая криптовалюты) индивидуальными предпринимателями, не являющимися резидентами Парка высоких технологий, нормами Декрета № 8 не предусмотрена.

"Кроме этого, с учетом содержания подпункта 2.1, частей первой и третьей подпункта 2.2 и абзацев четвертого и пятого части второй подпункта 2.3 пункта 2 Декрета № 8, а также статей 141, 298, 775 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьи 14, части третьей статьи 29, статей 231, 274 Банковского кодекса Республики Беларусь, токены (в том числе криптовалюта) не являются в Республике Беларусь средством платежа. Таким образом, возможность использования токенов (включая криптовалюты) для расчетов за товары (работы, услуги) Декретом № 8 не предусмотрена", - сообщается на официальном сайте МНС.

Отметим, что в соответствии с пунктом 12 приложения 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее - Декрет № 8) цифровой знак (токен) - запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

Криптовалюта - биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена (пункт 4 приложения 1 к Декрету № 8).