Nokia и Logitech уходят с российского рынка

Финская компания Nokia заявила, что планирует закрыть большую часть своего российского бизнеса к концу года. «К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдет из Nokia, и мы освободили все наши офисы», — заявил представитель Nokia. «Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие».

Швейцарский производитель компьютерной техники Logitech также объявил об уходе из России. Представитель пресс-службы отметил, что при «подходящих условиях» компания может вернуться на российский рынок.

Напомним, что вчера о своем уходе из России сообщили Dell и Ericsson. Российский рынок мобильных ПК покинули почти все основные иностранные игроки — Acer, Apple, Asus, HP, Lenovo, Samsung и многие другие.