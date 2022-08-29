Dell и Ericsson уходят из России

Американская корпорация Dell окончательно уходит из России, увольняя весь штат сотрудников. В конце февраля Dell приостановила поставки своей техники на наш рынок. Компания является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. Однако в России большей популярностью пользовались именно сервера Dell — компания занимала первое место по их поставкам, пишет Cnews.

Напомним, что российский рынок мобильных ПК покинули почти все основные иностранные игроки — Acer, Apple, Asus, HP, Lenovo, Samsung и многие другие.

Российское издание "Коммерсант" сообщило об уходе с российского рынка еще одной технологической компании — Ericsson. По информации СМИ, шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца года закроет свой офис в России, сократит всех сотрудников, включая операторов связи из техподдержки.