Состоялось «слияние» Ethereum

Состоялось так называемое «слияние» Ethereum — вышло крупнейшее обновление Merge, которое перевело ETH на экологически чистую модель Proof-of-Stake (до этого использовалась модель Proof-of-Work).

«Слияние» готовилось шесть лет, многие считают его важной вехой в истории криптовалюты из-за потенциальных материальных и идеологических последствий. Этот ключевой рубеж также может укрепить уверенность инвесторов и придать рынку оптимизм, столь необходимый после нескольких месяцев волатильности, вызванной инфляцией и повышением процентных ставок. «Слияние» должно доказать, что децентрализованная и общедоступная сеть может работать максимально энергоэффективным образом. Подобное событие в криптовалютном мире является невероятно редким.

Снижение воздействие влияния на окружающую среду должно быть значительным, поскольку новая модель Proof-of-Stake, в которой валидаторы размещают (или держат) монеты и получают вознаграждение за обработку транзакций, как ожидается, будет потреблять на 99,95% меньше энергии, чем текущая модель майнинга, по оценкам Ethereum Foundation.

Переход Ethereum на концепцию Proof-of-Stake не предполагает использования видеокарт для майнинга, что, как ожидают наблюдатели, должно привести к дальнейшему снижению цен на графические ускорители.

Это первое из серии крупных обновлений для Ethereum. Будущие шаги помогут масштабировать сеть, чтобы обрабатывать значительно больше транзакций, делать это с меньшими затратами и сокращать общий объем хранилища. Первоначально «слияние» называлось Ethereum 2.0, но от этого названия отказались в пользу других названий для каждого шага: merge, surge, verge, purge и splurge.

На момент публикации заметки курс эфира практически не изменился и составляет около 1600 долларов.