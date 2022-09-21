В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений в промышленности. Об этом рассказала заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова во время конференции "Smart Factory. Опыт компаний" на форуме Smart Industry Expo, сообщает БЕЛТА.

По словам Анны Рябовой, в развитии указа №136 указа "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" министерство серьезно озаботилось развитием сферы промышленности, а также созданием взаимодействия между белорусскими разработчиками, которые имеют уже готовые продукты.

"К сожалению, до сих пор у нас отсутствовали механизмы, которые позволяли бы напрямую контактировать и внедрять без стадии разработки готовые программные продукты в промышленность. Но мы заложили определенные механизмы в новый указ о цифровом развитии и в середине июля мы презентовали его резидентам ПВТ, которые восприняли его с интересом, но достаточно большим количеством уточнений и предложений к нему", - рассказала замминистра.