Евросоюз запретил обслуживать в ЕС криптокошельки граждан и резидентов России

Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций ЕС против России. Некоторые пункты в нем затрагивают работу с криптовалютой.

В частности, сообщается о введении «полного запрета на предоставление услуг кошелька, счета или хранения криптоактивов лицам и резидентам России, независимо от общей стоимости этих криптоактивов». 

Что еще вводит Совет ЕС:

  • Запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
  • Запрет на продажу в России гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;
  • Запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка;
  • Наказание для участников схем обхода санкций ЕС.

 

 

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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