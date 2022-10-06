Евросоюз запретил обслуживать в ЕС криптокошельки граждан и резидентов России

Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций ЕС против России. Некоторые пункты в нем затрагивают работу с криптовалютой.

В частности, сообщается о введении «полного запрета на предоставление услуг кошелька, счета или хранения криптоактивов лицам и резидентам России, независимо от общей стоимости этих криптоактивов».

Что еще вводит Совет ЕС: