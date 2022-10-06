Евросоюз запретил обслуживать в ЕС криптокошельки граждан и резидентов России

Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций ЕС против России. Некоторые пункты в нем затрагивают работу с криптовалютой.
В частности, сообщается о введении «полного запрета на предоставление услуг кошелька, счета или хранения криптоактивов лицам и резидентам России, независимо от общей стоимости этих криптоактивов».
Что еще вводит Совет ЕС:
- Запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
- Запрет на продажу в России гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;
- Запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка;
- Наказание для участников схем обхода санкций ЕС.
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