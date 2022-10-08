Metis становится генеральным партнером криптоконференции Smart Taler

Metis становится генеральным партнером Smart Taler, международной конференции о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах в Минске, которая состоится 22 октября.

Metis – это Ethereum Layer 2 платформа, подходящая любому пользователю: от новичка до профессионала. Навигация по блокчейну может быть очень сложной и медленной, а комиссии зачастую бывают слишком высокими. Metis предлагает безопасные, быстрые и доступные транзакции, упрощая запуск других проектов в Web3 экономике и ее экосистемах.

Layer 2 технология Metis является самой быстрой и дешевой в мире на данный момент

MetisDAO RU Telegram.

Metis Genesi DAC

Команда Metis вместе с венчурными инвесторами запустила Genesi DAC, которая представляет собой Программу развития экосистемы стоимостью 100 миллионов долларов. Genesi DAC обеспечивает деловую и финансовую поддержку проектов, которые решили назвать экосистему Metis своим домом!

Подать заявку можно здесь.

Metis CEG - Экосистема управляемая сообществом

С момента запуска сети Metis Andromeda в ноябре 2021 года в экосистеме наблюдается стремительный рост сообщества и TVL. Metis, как решение второго уровня, использует все преимущества безопасной и децентрализованной сети Ethereum, предлагая пользователям быстрые и дешевые транзакции. Следующим этапом развития Metis является децентрализация сети и передача нашему сообществу возможности управления нашей экосистемой. CEG - это один из шагов к децентрализации, позволяющий каждому влиять на развитие и будущее экосистемы Metis.

Детальнее в статье на Medium.

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Metis Академия для русскоязычной аудитории

В течении последних 3 месяцев мы предоставляем обучающие материалы на разные криптовалютные темы! Присоединяйтесь к нашему MetisDAO RU YouTube.

Будущее уже здесь: Matrix — сила вашей репутации

Фонд MetisDAO запустили Matrix — систему идентификации web3 и новаторской механике связанной с силой репутации в сообществе. Matrix исследует идею, изложенную Виталиком Бутериным в его недавней статье о непередаваемых токенах «Soulbound», которые являются отражением репутации аккаунта. С помощью Matrix и силе репутации люди могут получить признание за ценный вклад, внесенный в их сообщества, демонстрируя учетные данные, достижения и многое другое.

Детальнее в статье на Medium.

Полезные ссылки:

Сайт: https://www.metis.io/

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