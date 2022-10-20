Mozilla выпустила браузер Firefox 106

Компания Mozilla выпустила браузеру Firefox 106. В новой версии разработчики реализовали функцию Firefox View для быстрого доступа к ранее просматриваемому контенту, обновили дизайн окна просмотра сайтов в приватном режиме, а также внесли ряд других изменений, направленных на то, чтобы сделать обозреватель более привлекательным для пользователей.

Прежде всего отметим появление обновлённого дизайна окна приватного режима. Теперь его будет сложнее спутать с обычными окнами, поскольку в приватном режиме автоматически активируется тёмная тема оформления, а соответствующая пиктограмма, уведомляющая о приватном режиме, дополняется текстовым пояснением. Кроме того, появилась возможность добавления иконки быстрого доступа к окну приватного просмотра Firefox на рабочий стол.

На панели вкладок появилась кнопка Firefox View, нажав на которою можно получить доступ к просматриваемым ранее веб-страницам. В этом меню можно увидеть до 25 недавно закрытых вкладок. В случае синхронизации учётной записи Firefox на других устройствах, в этом меню будут отображаться вкладки, которые просматривались и на них.

Здесь же можно воспользоваться встроенным инструментом Colorways для изменения внешнего облика обозревателя. Для этого предлагается задействовать несколько тем оформления и разные оттенки для придания интерфейсу желаемого вида.

Просмотрщик PDF-файлов появился в Firefox достаточно давно. Теперь он дополнен активированным по умолчанию режимом редактирования, который позволит добавлять к PDF-файлам комментарии или какие-то иные отметки. Поддерживается возможность изменения цвета и толщины линий, используемых для редактирования.