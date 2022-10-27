Evnia - новая серия игровых мониторов и аксессуаров Philips

Компания MMD, ведущий специалист по производству мониторов и лицензионный партнер Philips, объявляет о запуске бренда Evnia.

Слово Evnia (греч. Εύνοια) состоит из eu (хорошо) и nous (ум), что буквально означает "хороший ум" и "здравое мышление". Evnia является словом, которое означает заинтересованность в поддержке и защите кого-то или чего-то. Оно часто используется в контексте удачи. Каждый может быть геймером, и Evnia, в соответствии со своим значением, поддерживает радость игры для всех.

Определение типичного геймера сейчас разнообразно как никогда, однако стереотип о том, что игры предназначены только для подростков, все еще остается нормой. Потребность в дружелюбном сообществе требовала создания бренда, который мог бы отражать интересы каждого геймера и дать ему возможность почувствовать себя частью группы. Начиная со своего уникального дизайна, Evnia выделяется из многочисленных моделей с агрессивным дизайном, ориентированных только на технические характеристики, возвращая радость и удовольствие от игры, при этом сохраняя в основе эмоциональные ценности.

«Компания Philips Monitors считает, что радость от игры должна быть доступна каждому. Наша цель при создании бренда Evnia - предоставить современным геймерам с самыми разными предпочтениями мониторы и аксессуары, необходимые для получения максимального удовольствия от каждой игровой сессии, как с точки зрения производительности и графики, так и с точки зрения общего пользовательского опыта. Evnia, как и следует из названия, побуждает геймеров привносить в свои игровые сессии свое истинное "я" и при этом не отклонятся от изначальной цели игры», - Ксени Байрактари (Xeni Bairaktari), руководитель отдела международного маркетинга и старший бренд-менеджер по Европе в компании MMD Monitors & Display.

Модельный ряд Evnia отражает свою философию: "Задавать новые правила". Находясь в стороне от известных игровых стереотипов, Evnia привносит в игру элемент новизны, премиальности и элегантности. Начиная от дизайна моделей и заканчивая подсветкой Ambiglow, Evnia ставит в приоритет не только технические, но и эстетические аспекты. Изысканный дизайн подходит к любой обстановке. Он станет прекрасным дополнением к интерьеру гостиной или к полноценной игровой станции на основе ПК.

Первая модель, которая поступит в продажу: Philips Evnia 34M2C7600MV

Мониторы Philips Evnia – это воплощение мечты любого геймера. Стильный дизайн этой серии подойдет к любому интерьеру, а большие экраны позволят геймерам максимально погрузиться в игру. Первая модель Evnia – изогнутый монитор Philips Evnia 34M2C7600MV, обеспечивает почти кинематографические впечатления благодаря разрешению UltraWide Quad HD 3440x1440 и поддержке HDR 1400. Мини-светодиодная подсветка монитора с 1152 зонами диммирования позволяет лучше контролировать яркость и коэффициент контрастности, обеспечивая тем самым более глубокие черные тона и более яркие белые. Ambiglow способствует всестороннему погружению в игру. Визуальная производительность соответствует игровым возможностям благодаря частоте обновления кадров 165 Гц, ультранизкой задержке ввода и технологии Adaptive-Sync. Все это обеспечивает плавность даже в самых динамичных играх.

Комфорт всегда является одним из приоритетов для мониторов Philips, и серия Evnia не является исключением. Монитор Philips Evnia 34M2C7600MV обладает большой функциональностью благодаря возможности подключения стандарта USB-C, а также наличию KVM-переключателя и регулируемой по высоте подставке, что позволяет адаптировать монитор к предпочтениям пользователя и обеспечить максимально комфортные игровые сессии.

В серии мониторов Evnia, начиная с Philips Evnia 34M2C7600MV, в будущем появятся новые модели с высокими техническими характеристиками: 42M2N8900 (42 дюймовый плоский OLED экран), 34M2C8600 (34 дюймовый изогнутый QD OLED экран) и 27M2C5500W (27 дюймовый изогнутый VA экран). Серия будет дополнена инновационными и стильными аксессуарами: Две клавиатуры (SPK8508 и SPK8708), две мыши (SPK9508 и SPK9708), две гарнитуры (TAG5208 и TAG7208) и один коврик для мыши (SPL7508).

Philips Evnia 34M2C7600MV поступит в продажу в декабре 2022 года по рекомендованной розничной цене 5110 белорусских рублей.

Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 и 27M2C5500W поступят в продажу в январе 2023 года по рекомендованным розничным ценам 4839, 4567 и 1430 белорусских рублей соответственно. Все аксессуары появятся в продаже с июня 2023 года.