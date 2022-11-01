Выпущено экстренное обновление для Chrome

Компания Google подтвердила новую уязвимость нулевого дня Chrome, выпустив экстренное обновление безопасности, устраняющее эту единственную проблему с высоким рейтингом.

Впервые об уязвимости под номером CVE-2022-3723 стало известно 25 октября из отчетов исследователей компании Avast. Специалисты не стали раскрывать подробности об уязвимости. Это делается для того, чтобы как можно больше пользователей успели обновиться до того, как киберпреступники придумают новые способы использовать уязвимость.

Как пишет Forbes, Google редко выпускает такие патчи, в которых содержится лишь одно исправление. Тот факт, что обновление безопасности вышло сразу для Windows, Mac, Linux и Android лишь подчеркивает серьезность найденной уязвимости.

Google сообщает, что обновление до версии 107.0.5304.87 для пользователей Mac и Linux, 107.0.5304.87 или 107.0.5304.88 для Windows и 107.0.5304.91 для Android распространяется с момента анонса. Все пользователи должны получить обновление в ближайшие дни.

Вы можете принудительно выполнить немедленное обновление в разделе «Справка|О программе». Если обновление доступно, Chrome автоматически загрузит и установит его, после чего придётся перезапустить браузер.