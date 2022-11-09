Криптобиржа Binance поглотит одного из своих главных конкурентов — платформу FTX

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance поглотит одного из своих главных конкурентов в лице платформы FTX. FTX была вынуждена пойти на сделку, так как ей практически угрожало банкротство из-за массового вывода средств с платформы пользователями. Причём данную ситуацию, фактически, спровоцировала сама же Binance. Информацию подтвердил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).

Проблемы у FTX начались после того, как собственно глава Binance обвинил своего конкурента в махинациях с токенами FTT, которые выпущены самой FTX. Следом Binance начала эти токены продавать и её примеру последовали многие другие, обрушив цену актива с $22 до $14,2 сегодня днём. После пользователи начали выводить вообще любые средства с FTX — за последние три дня они вывели более $6 млрд, таким образом компания и столкнулось с нехваткой ликвидности. Компания приостановила вывод средств пользователями и вынужденно запросила помощи у Binance.

«Сегодня днём FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный дефицит ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали не имеющее обязательной силы письмо о намерениях, предполагающее полное поглощение FTX», — написал Чжао в своём аккаунте в сети Twitter. Финансовые условия сделки не разглашаются, но известно, что она не затронет американские FTX US и Binance US, которые являются отдельными компаниями.

Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) также подтвердил сделку, добавив, что в настоящее время проводятся работы по устранению задержек с выводом средств. Для этого FTX обратилась к Binance, чтобы устранить кризис ликвидности. Он извинился перед пользователями платформы и добавил, что для решения проблемы с выводом средств может потребоваться некоторое время. Отметим, что подписанное сторонами не имеющее обязательной силы письмо о намерениях даёт Binance право в любое время отказаться от сделки.

Отметим, что новость о покупке Binance платформы FTX привела к росту стоимости токена FTT на уровне 20 % до $17,50 за монету. Однако после курс рухнул ещё сильнее, достигнув минимума в $2,56. На момент публикации данного материала курс составлял $5,26. Многие другие криптовалюты тоже резко просели. Биткоин опустился примерно до $18 тыс.