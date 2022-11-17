IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson

IBM планирует с 1 декабря 2023 г. «без прямой замены» закрыть свою облачную платформу для управления устройствами интернета вещей — Watson IoT Platform в IBM Cloud, следует из письма разосланного пользователям.

Также в сообщении IBM предупредили, что устройства не смогут подключиться к конечным точкам MQTT и HTTP, а существующие соединения будут отключены. «Все оставшиеся клиенты, использующие эту услугу, должны запланировать переход на альтернативные варианты».

Платформу запустили около десяти лет назад. Благодаря ей пользователи получили единое пространство для управления своими устройствами интернета вещей (IoT) и могли собирать по ним необходимую аналитику.